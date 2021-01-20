2021/01/20 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس الأميركي جو بايدن: هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها لتحقيق العدالة للجميع

بايدن: سنكون شريكا موثوقا من أجل السلام

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