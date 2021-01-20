2021/01/20 | 20:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهدف الأساسي في الفترة المقبلة هو "توحيد الأمة"، مشيراً إلى أنه سيعمل على القضاء على فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتعهد بتوحيد الشعب الأمريكي والقضاء على فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتعهد بتوحيد الشعب الأمريكي والقضاء على فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).