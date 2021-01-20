بايدن في أول خطاب له رئيساً لامريكا:الديمقراطية انتصرت وساكون رئيسا لكل الامريكيين

2021/01/20 | 20:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين

الدستورية، رئيساً للولايات المتحدة

الأمريكية لأربع سنوات مقبلة.

وبايدن سيكون الرئيس السادس والأربعين

للولايات المتحدة.

وقال بايدن في خطابه الرئاسي "هذه لحظة

انتصار

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