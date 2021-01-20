صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”70″ المسجلة اليوم

2021/01/20 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل70 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 58 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 70 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

58 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع بغداد جديدة 7 حالات

قطاع الرصافة 8 حالات

قطاع المدائن 7 حالات

قطاع الصدر 9 حالات

قطاع الشعب 9 حالات

قطاع البلديات الاول 5 حالات

قطاع الاسقلال 10 حالات

قطاع البلديات الثاني 3 حالات

12حالة رصدت من خلال مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما يلي

4 حالات في مدينة الصدر

و حالتين في منطقة النهروان

وحالة واحدة في كل من المناطق التالية : الزعفرانية و الكاظمية و الشعب و الاعظمية و الدورة و الحبيبية

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 74154 توفي منهم 1416 فيما اكتسب الشفاء 72214 ومتبقي قيد العلا ج 524 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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