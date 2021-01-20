وفاة 3 مصابين بكورونا في اقليم كوردستان

2021/01/20 | 20:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان تسجيل 68 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وحسب بيان الوزارة الذي اطلع PUKmedia، على نسخة منه، فقد تم اجراء 3270 فحصا مخبريا خلال المدة المحددة اثبتت اصابة 68 مواطنا منهم 15 في اربيل و13 في السليمانية و38 في دهوك و2 في كرميان.

وأشار البيان الى شفاء 995 مواطنا من الفايروس منهم 384 في اربيل و176 في السليمانية و356 في دهوك و38 في كرميان و4 في رابرين، لافتا الى وفاة 3 مصابين بالفايروس في السليمانية.

واوضح البيان ان الوزارة اجرت حتى الآن ومنذ تفشي الفايروس 1011767 فحصا مخبريا، فيما اصيب 105339 مواطنا الفايروس شفي منهم 89704 مصابين بينما توفي 3448 مصابات، ولا يزال 12187 مصابا تحت الرعاية الطبية.

PUKmedia / اعلام وزارة الصحة

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