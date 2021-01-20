الزراعة تمنع أستيراد  مقطعات الدجاج اللاحم  لحماية المنتج المحلي

2021/01/20 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

منعت وزارة الزراعة، الاربعاء، استيراد مقطعات الدجاج اللاحم لحماية المنتج الوطني ودعم قطاع الدواجن.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “وفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفقا للروزنامة الزراعية، فقد حصلت الموافقة على منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ٢٠/ ١/ ٢٠٢١”.

وبينت ان “القرار جاء لحماية المنتج المحلي من الدجاج اللاحم ودعم مشاريع الدواجن في البلاد، موضحة أن القرار قد منح 40 يوماً للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزء من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها”.

واشارت الى حرية تداول مقطعات الدجاج في الاسواق المحلية المقترنة بأجازات استيراد رسمية طوال فترة الامهال ولحين تأريخ المنع التام في ١/ ٣ /٢٠٢١”.



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