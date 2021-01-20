2021/01/20 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

20 مشاهدة

أفاد مصدر، بمصرع ثلاثة اشخاص فيما إصيب اثنان بجروح جميعهم من عائلة واحدة اثر تعرض مركبتهم لحادث سير على طريق طـوز خورماتو – كركوك.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (20 كانون الثاني 2021)، انه لقي 3 اشخاص مصرعهم واصيب 2 بجروح جميعهم من عائلة واحدة اثر تعرض عجلتهم لحادث سير على طريق طـوز خورماتو – كركوك.

وأظهر تسجيل مصور لحظة وقوع حادث التصادم عندما حاولت عجلة نوع صالون الاستدارة والعبور إلى الجهة الثانية متخطية مرور السيارات على الطريق مما جعل سائق سيارة دفع رباعي الانحناء في محاولة لتجنب السيارة الصالون التي اصبحت أمامه فجاة الا انه انحنى إلى الجهة التي كانت السيارة متجهة اليها ووقع التصادم.





A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. ضحايا في حادث سير ''عنيف'' على طريق طـوز خورماتو - كركوك) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. ضحايا في حادث سير ''عنيف'' على طريق طـوز خورماتو - كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).