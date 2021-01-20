الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة

2021/01/20 | 21:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، مع تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

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