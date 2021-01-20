منظمة دولية: العراق يكتشف بؤرة لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى

2021/01/20 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان،

الأربعاء، إن العراق أبلغ عن اكتشاف

بؤرة تفش للسلالة إتش5إن8 شديدة العدوى

من إنفلونزا الطيور في مدينة سامراء

بوسط البلاد.

ونقلت المنظمة، في تقرير نُشر على

موقعها الإ

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