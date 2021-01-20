مدرب النادي يعتذر عن عدم الاستمرار في عمله مع زاخو

2021/01/20 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المدرب أحمد صلاح، مساء اليوم

الأربعاء، اعتذاره عن عدم الاستمرار مع

زاخو العراقي، ليصل عدد تغيير المدربين

في فرق الدوري الممتاز بعد 14 جولة إلى 15

حالة.

وقرر صلاح، الابتعاد عن عمله، لأسباب

شخصية،

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