الهجرة توجه بتشكيل فريق لزيارة مخيمات النازحين في الإقليم لتسهيل عودة الراغبين

2021/01/20 | 21:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، الاربعاء، بتشكيل فريق عمل لزيارة مخيمات النازحين في الإقليم لتسهيل عودة الراغبين منهم بالعودة. وقال بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزيرة إيفان فائق جابرو وفي كلمة لها خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين الجلسة (١٥٥) المنعقدة في مقر الوزارة وسط العاصمة …

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