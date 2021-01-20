وزارة التربية تنفي تحديد موعد للامتحانات التمهيدية: الجدول المتداول غير صحيح

2021/01/20 | 21:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة التربية، الاربعاء، صدور أي جدول للامتحانات التمهيدية من قبل مواقعها الرسمية، مؤكدة أن ما تم تناقله في منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق.

وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق في توضيح صوتي أرسله لعدد من الصحفيين، بينهم مراسل "ناس" (20 كانون الثاني 2021)، إنه "بخصوص ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول جدول للامتحانات التمهيدية والذي تم فيه تحديد الخامس عشر من شهر اذار موعدا لبدء الامتحانات التمهيدية للامتحان الخارجي عار عن الصحة وغير دقيق".

ودعا فاروق وسائل الاعلام والطلبة والتلاميذ والكوادر التربوية الى "اعتماد الاخبار من مصادرها الحقيقية وتوخي الحذر من الاخبار التي تنشر الى الان".

وأوضح أن "الامتحان التمهيدي كان محددا في السادس من شهر شباط، لكن تم تاجيله الى اشعار اخر ولم يحدد أي موعد ولا جدول حتى الان بخصوص هذه الامتحانات".

وتابع، "حتى اللحظة يتم العمل على اكمال المعاملات التي قدمت من قبل المتقدمين للامتحان الخارجي ولا نملك الاعداد بشكل نهائي لذلك يتوجب الاستعداد لهذه الاعداد ولهذه الاختبارات لتهيئة كافة المستلزمات الضرورية لانجاح هذه المعاملات من مستلزمات امتحانية ولجان المراقبة، وكذلك لجان الفحص، فضلا عن القاعات الامتحانية واعداد الطلبة خصوصا وان الامتحان سيجري داخل المدن فقط".

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