بايدن ينشر أول تغريدة من الحساب الرسمي للرئيس الأميركي على تويتر

2021/01/20 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ، جو بايدن، الأربعاء، رسميا استخدام الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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