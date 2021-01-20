التربية: ما نشر من جدول للامتحانات التمهيدية حدد فيه 15 آذار موعداً عارٍ عن الصحة

2021/01/20 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغغاد اليوم- بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الأربعاء، 20 كانون الثاني، 2021، تحديد موعد الامتحانات التمهيدية (للخارجيين) في 15 من آذار المقبل.

وقال فاروق في رسالة صوتيه موجهة إلى وسائل الإعلام، إن "ما نشر من جدول للامتحانات التمهيدية في 15 آذار عارٍ عن الصحة، ولا يوجد موعد محدد لغاية الان".

واضاف أن "الامتحانات التمهيدية كان من المفترض أن تجرى في شهر شباط المقبل، لكن تم تأجيلها إلى اشعار آخر، لاسباب تتعلق بتهيئة الاجواء المناسبة للعملية الامتحانية".

وطالب فاروق "وسائل الإعلام والاهالي والطلبة باعتماد المنصات الرسمية للوزارة في استسقاء المعلومات وتوخي الحذر من الاخبار المزيفة".

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