التربية تصدر ايضاحا بشأن جدول الامتحانات الخارجية

2021/01/20 | 21:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت وزارة التربية، الارابعاء، ايضاحا بشأن جدول امتحانت الدراسة الخارجية.

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