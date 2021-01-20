2021/01/20 | 21:19 - المصدر: سفن سكاي

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تلقى مهاجم نادي السيلية القطري ونجم منتخبنا الوطني مهند علي بطاقة حمراء في الثانية (36) من عمر المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاهلي على ستاد حمد بن خليفة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري القطري لكرة القدم.

وانتهت مباراة الاهلي والسيلية بالتعادل السلبي 0-0 ، ليحل الشواهين ثامناً برصيد 19 نقطة.

طرد ميمي مساء اليوم يعد تاسع اسرع طرد في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم.

ومن المتوقع ان يغيب علي عن مباراة فريقه امام الغرافة في الجولة المقبلة من الدوري بسبب عقوبة الطرد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البطاقة الحمراء تسجل رقماً تاريخياً على مستوى العالم لميمي 7 SKY TV.

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