2021/01/20 | 21:19 - المصدر: عراقي نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، الأربعاء، إٔن الحشد الشعبي أفشل جميع المخططات الخبيثة ضد العراق، فيما اعتبر فرض العقوبات الأمريكية ضد القادة الوطنيين بأنه يأتي ضمن المخطط الأمريكي لاستهداف مؤسسة الحشد برمتها.
وقال الفتلاوي، بحسب اعلام حزبه، إن “جهات من داخل البرلمان العراقي، وأخرى إقليمية ودولية تحيك مؤامرات ضد الحشد، كونه أحرق أوراق الخصوم وحطم مؤامراتهم في البلاد”، لافتا الى ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة أبو فدك المحمداوي يمثلون مؤسسة أمنية عراقية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، فعلى أي أسس تفرض عليهم عقوبات أمريكية!”.
واضاف، ان “الحشد هو الظهير والسند القوي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: أميركا تواصل استهدافها للحشد عبر فرض العقوبات على قيادته) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الفتلاوي، بحسب اعلام حزبه، إن “جهات من داخل البرلمان العراقي، وأخرى إقليمية ودولية تحيك مؤامرات ضد الحشد، كونه أحرق أوراق الخصوم وحطم مؤامراتهم في البلاد”، لافتا الى ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة أبو فدك المحمداوي يمثلون مؤسسة أمنية عراقية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، فعلى أي أسس تفرض عليهم عقوبات أمريكية!”.
واضاف، ان “الحشد هو الظهير والسند القوي […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص صادقون: أميركا تواصل استهدافها للحشد عبر فرض العقوبات على قيادته عراقي نيوز| Iraqi News Agency.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون: أميركا تواصل استهدافها للحشد عبر فرض العقوبات على قيادته) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون: أميركا تواصل استهدافها للحشد عبر فرض العقوبات على قيادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).