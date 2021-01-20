صادقون: أميركا تواصل استهدافها للحشد عبر فرض العقوبات على قيادته

2021/01/20 | 21:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، فاضل الفتلاوي، الأربعاء، إٔن الحشد الشعبي أفشل جميع المخططات الخبيثة ضد العراق، فيما اعتبر فرض العقوبات الأمريكية ضد القادة الوطنيين بأنه يأتي ضمن المخطط الأمريكي لاستهداف مؤسسة الحشد برمتها.وقال الفتلاوي، بحسب اعلام حزبه، إن “جهات من داخل البرلمان العراقي، وأخرى إقليمية ودولية تحيك مؤامرات ضد الحشد، كونه أحرق أوراق الخصوم وحطم مؤامراتهم في البلاد”، لافتا الى ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان الهيئة أبو فدك المحمداوي يمثلون مؤسسة أمنية عراقية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، فعلى أي أسس تفرض عليهم عقوبات أمريكية!”.واضاف، ان “الحشد هو الظهير والسند القوي […]

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