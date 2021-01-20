النزاهة النيابية: موازنة 2021 تبذيرية وتعاني من التخمة بالتخصيصات

2021/01/20 | 21:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وصفت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، موازنة 2021 بالتبذيرية وتعاني من التخمة في ابواب الصرف للعديد من المؤسسات بينها الرئاسات، مبينا ان اموال التنظيف للرئاسات تعادل موازنة محافظة.

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