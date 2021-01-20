التربية تنفي تحديد يوم للامتحانات التمهيدية: موعد 15 آذار غير صحيح

2021/01/20 | 21:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد موعد محدد لغاية الآن (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفى المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، تحديد موعد الامتحانات التمهيدية في 15 من آذار/مارس المقبل.

وقال فاروق في رسالة صوتية موجهة إلى وسائل الإعلام، واستمع إليها "ألترا عراق"، إن "ما نشر من جدول للامتحانات التمهيدية في 15 آذار/مارس عارٍ عن الصحة، ولا يوجد موعد محدد لغاية الآن".

وأضاف أن "الامتحانات التمهيدية كانت من المفترض أن تجرى في شهر شباط/فبراير المقبل، لكن تم تأجيلها إلى إشعار اخر، لأسباب تتعلق بتهيئة الأجواء المناسبة للعملية الامتحانية".

وطالب فاروق "وسائل الإعلام والأهالي والطلبة باعتماد المنصات الرسمية للوزارة وتوخي الحذر من الأخبار المزيفة".

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