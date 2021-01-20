“تويتر” ينقل حساب ترامب إلى بايدن

2021/01/20 | 21:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقل موقع “تويتر” حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب POTUS إلى الرئيس الجديد جو بايدن، وأتاح لترامب حسابا على POTUS45.

وكانت شركة “تويتر” أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.

وقالت الشركة: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، حجبنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

كما تم تعليق حسابات ترامب في “فيسبوك” و”سناب” و”يوتيوب” بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الحالي.

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