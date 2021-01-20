مقتل شخص في جلولاء

2021/01/20 | 21:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر أمني الأربعاء مقتل شخص رميا بالرصاص بسبب مشاكل أجتماعية في ناحية جلولاء.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ PUKmedia بأن شخصا يبلغ من العمر 40 سنة قتل بسلاح ناري بسبب مشاكل أجتماعية في جلولاء.

وأضاف بأن الشرطة تمكنت من القاء القبض على القاتل وتم إجراء التحقيقات الأولية تمهيدا لإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.

PUKmedia / عمر اواره

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