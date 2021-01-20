بايدن: سأقدم إجراءات إغاثة فورية للعائلات الأمريكية

2021/01/20 | 21:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتجه للمكتب البيضاوي بعد أداء اليمين الدستورية من أجل تقديم إجراءات إغاثة فورية للعائلات الأمريكية.

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