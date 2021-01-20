2021/01/20 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن يوقع على عدد من الأوامر التنفيذية في الكونغرس

بايدن مغرداً: أتوجه اليوم إلى المكتب البيضاوي لاتخاذ إجراءات جريئة

بايدن يوقع على عدد من الأوامر التنفيذية في الكونغرس

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