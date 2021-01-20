اربيل ينهي عقد فرحان شكور بشكل رسمي

2021/01/20 | 21:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

انهى نادي اربيل الرياضي، عقد مهاجمه فرحان شكور بشكل رسمي.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “نادي اربيل انهى عقد اللاعب فرحان شكور بالتراضي بين الطرفين”.

واوضح رمزي ان “اللاعب سيعود الى نادي دالكورد السويدي”، معرباً عن امنياته “بالموفقية لشكور في تجربته المقبلة”.

يذكر ان شكور انتقل الى صفوف اربيل مطلع الموسم الحالي.



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