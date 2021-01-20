Realme تطلق هاتفين جديدين بشريحة الجيل الخامس

2021/01/20 | 21:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلنت realme ، اطلاق جهازين رائدين عام 2021.



بالاعتماد على التحسين الشامل لـ Dimensity 1200 في 5G والذكاء الاصطناعي والتصوير والفيديو والألعاب ، سيوفر الهاتف الذكي الرائد realme للمستخدمين تجربة 5Gمتفوقة من جميع النواحي.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي اننا “نلتزم بجلب الهواتف الذكية 5G بتصميم عصري وأداء قفزة إلى الأمام للمستخدمين في جميع أنحاء العالم”.

واضاف ان ” realme ستكون واحدة من أوائل الشركات التي أطلقت هاتفًا ذكيًا مزودًا بأحدث جيل من شريحة الهاتف الذكي 5G الرائدة الجديدة Dimensity ولمواصلة العمل عن كثب مع MediaTek لتعزيز التطوير لشعبية 5G على نطاق واسع حول العالم “.

وتابع انه “الشركة أطلقت شريحة 5Gالرائدة Dimensity 1200 مع الهيكلة المعمارية المتقدمة 6 نانومتر ، والتي تعد أكثر قوة في الأداء وانخفاض في استهلاك الطاقة ، وتحافظ على الريادة في 5G وتخلق تجربة 5G سلسة في جميع السيناريوهات وجميع الأوقات.



في الوقت نفسه ، يحقق Dimensity 1200 طفرة في مجال الوسائط المتعددة في الذكاء الاصطناعي ، خاصة في التصوير والألعاب ، مما يخلق المزيد من الاحتمالات لرائد realme الجديد.انتهى 25

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