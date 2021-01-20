مقتل شرطيين سعوديين بالرصاص

2021/01/20 | 21:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة

الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن مقتل

اثنين من رجال الشرطة السعودية بحي

المعيزيلة شرق مدينة الرياض.

وافاد الكريديس بأنه عند الساعة (00 : 02)

صباح امس الثلاثاء، وأثناء

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