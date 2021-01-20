2021/01/20 | 21:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة التربية، الاربعاء، صدور أي جدول للامتحانات التمهيدية من قبل مواقعها الرسمية، مؤكدة أن ما تم تناقله في منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق. وقال الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي إنه “بخصوص ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول جدول للامتحانات التمهيدية والذي تم فيه تحديد الخامس عشر من شهر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنفي تحديد موعد للامتحانات التمهيدية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنفي تحديد موعد للامتحانات التمهيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).