عامر الجواهري لـ / نينا / : لايمكن العودة الى سعر الصرف القديم للدولار بفترة قريبة

2021/01/20 | 21:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري انه : لا يمكن العودة إلى سعر الصرف القديم للدولار قريبا.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : المناقشات بشان تغيير سعر الصرف بدات منذ 2008 مبينا ان : هكذا قرار يستند مؤيدوه ومعارضوه إلى عوامل ذات صلة بالتنمية ودعم الإنتاج المحلي لمؤيدي تخفيض قيمة الدينار إزاء الدولار .واضاف الجواهري : ان معارضيه يستندون إلى تأثير التخفيض على ارتفاع الأسعار وتأثر شرائح المجتمع المتوسطة والفقيرة مشيرا الى ان : القرار يؤثر ايضا على مكونات المجتمع الاخرى لذلك لابد من خطوات جادة تدعم الإنتاج المحلي ./انتهى3.

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