10 توصيات توجهها مديرية الدفاع المدني إلى المواطنين إثر سوء الأحوال الجوية

2021/01/20 | 21:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يستنفر لمواجهة المرتفع الجوي خلال الساعات المقبلة..

اللواء كاظم سلمان بوهان يوجه بالاستعداد الكامل لكافة مراكز الدفاع المدني ويشدد على التعامل مع كافة اتصالات المواطنين بشكل عاجل وسريع نتيجة المرتفع الجوي القادم منذ اليوم ....

اصدر مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان اليوم الأربعاء توجيهاته بالاستعداد الكامل لكافة مراكز الدفاع المدني وتهيئة المعدات والاليات الاختصاصية لتكون جاهزة للتعامل مع المرتفع الجوي الحالي والتنسيق مع مختلف الدوائر الساندة لعمل الدفاع المدني بغية مواجهة الظروف الجوية المتوقعة او الطارئة خلال الأيام القادمة وتأتي هذه التوجيهات بعد تلقي الاشعارات من هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي بتأثر البلد بمرتفع جوي ترافقه كتله هوائية باردة وتساقط للامطار والثلوج واكد السيد مدير الدفاع المدني على كافة الإخوة المواطنين بالالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني للتقليل من اثار المرتفع الجوي الذي سيؤثر بشكل عام على بلدنا العزبز وحسب الآني..

1_ الإلتزام بعدم تحميل الطاقة الكهربائية باحمال أكثر من الحد المقرر واستخدام المدافئ النفطية بدلا من المدافئ الكهربائية

2_ الانتباه إلى المدافئ النفطية ومراقبة الأطفال وضرورة اطفاءها عند النوم وابعادها عن السنائر والاثاث وعدم تسخين الطعام او الماء عليها

3_ التأكد من نظام تصريف المياه في المنازل خشية حصول الطوفان وخشية ارباك العائلة واضطرار خروجها خارج المنزل

4_التأكد من الأغراض الزائدة على اسطح المباني لاسيما منها خفيفة الوزن لامكانية تاثرها بالرياح وتطايرها وتسببها بحصول الاصابات

5_ الحذر الشديد عند القيادة لاسيما في الطرق الخارجية ومراعاة كافة اجراءات السلامة الخاصة بالسيارات

6_ تقليل الحركة والبقاء في المنازل خصوصا في المناطق إلتي ستشهد تساقط للثلوج قدر المستطاع ولاسيما وقت ذروة المرتغع الجوي

7_متابعة النشرات الجوية باستمرار وخلال أيام المرتفع الحوي

8_ إرتداء الملابس المناسبة ان كان لابد الخروج من المنازل تجنبا لنزلات البرد

9_ الاكثار من شرب السوائل الدافئة والحساء لزيادة طاقة الجسم وتدفئته.

10_ ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني ومن مختلف الخطوط والشبكات للتبلبغ عن أي طارئ لا سمح الله .

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