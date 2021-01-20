لجنة حكام الكرة تعلن عن طواقم الجولة (15) للدوري الممتاز

2021/01/20 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة عن حكام الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز، والتي تنطلق يوم غد الخميس وتختتم الجمعة.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الجولة تفتتح يوم غد الخميس بلقاء القاسم والميناء وبإدارة الدولي محمد سلمان، والديوانية وزاخو بقيادة الحكم علي احمد شاكر، وأمانة بغداد بإدارة واثق محمد، والكرخ والكهرباء بتحكيم الدولي هيثم محمد علي، ونفط ميسان ونفط البصرة بإدارة علي حسين".

واضافت،" وتختتم الجولة الجمعة بلقاء النفط والطلبة بإدارة الدولي زيد ثامر، والصناعات والنجف بقيادة احمد عسكر، والزوراء والسماوة بإدارة محمد طارق، واربيل والحدود بقياد اياد زاحم،والشرطة والجوية بقيادة الدولي مهند قاسم".

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