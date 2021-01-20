تحرك نيابي لتضمين موازنة 2021 فقرة تسمح بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية

2021/01/20 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، جاسم البخاتي، الأربعاء، 20 كانون الثاني، 2021، عن وجود مساع لتحويل الاراضي الزراعية إلى سكنية، وتضمين هذا الملف ضمن موازنة 2021.

وقال البخاتي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنة الخدمات سعت وبالتشاور مع المختصين والعمرانيين إلى إعادة النظر بالمناطق الزراعية التي تحولت إلى سكنية بفعل التجاوز عليها".

واضاف أن "هنالك مساع لمناقشة هذا المشروع من قبل مجلس النواب، من أجل اتخاذ قرار نهائي وتضميتنه في موازنة 2021".

وتابع البخاتي أن "هنالك أكثر من 4 الاف مجمع عشوائي في عموم العراق، تتصدرها بغداد بالعدد الكلي"، لافتا إلى أن "العراق استفاد من منظمة هيبيتات التي قامت بتصوير بغداد جوا وتلوين المناطق العشوائية باللون الاحمر".

وبين عضو الخدمات النيابية أن "الاراضي المتجاوز عليها خليط من الاجناس بعضها تابع لوزارة المالية وامانة بغداد وفي المحافظات اغلبها تعود للدوائر الحكومية".

واشار إلى أن "المشكلة الاساسية ان الدولة عاجزة عن ايقاف التمدد والتجاوز على الاراضي الزراعية ".

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