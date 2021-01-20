الدفاع المدني يوجه 10 توصيات للمواطنين اثر سوء الاحوال الجوية

2021/01/20 | 21:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، 10 توصيات للمواطنين بالتزامن مع سوء الاحوال الجوية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، ان التوصيات العشرة جاءت كالاتي:

1_ الإلتزام بعدم تحميل الطاقة الكهربائية باحمال أكثر من الحد المقرر واستخدام المدافئ النفطية بدلا من المدافئ الكهربائية.

2_ الانتباه إلى المدافئ النفطية ومراقبة الأطفال وضرورة اطفاءها عند النوم وابعادها عن الستائروالاثاث وعدم تسخين الطعام او الماء عليها.

3_ التأكد من نظام تصريف المياه في المنازل خشية حصول الطوفان وخشية ارباك العائلة واضطرار خروجها خارج المنزل.

4_التأكد من الأغراض الزائدة على اسطح المباني لاسيما منها خفيفة الوزن لامكانية تاثرها بالرياح وتطايرها وتسببها بحصول الاصابات.

5_ الحذر الشديد عند القيادة لاسيما في الطرق الخارجية ومراعاة كافة اجراءات السلامة الخاصة بالسيارات.

6_ تقليل الحركة والبقاء في المنازل خصوصا في المناطق إلتي ستشهد تساقط للثلوج قدرالمستطاع ولاسيما وقت ذروة المرتغع الجوي.

7_متابعة النشرات الجوية باستمرار وخلال أيام المرتفع الحوي.

8_ إرتداء الملابس المناسبة ان كان لابد الخروج من المنازل تجنبا لنزلات البرد.

9_ الاكثار من شرب السوائل الدافئة والحساء لزيادة طاقة الجسم وتدفئته.

10_ ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني ومن مختلف الخطوط والشبكات للتبلبغ عن أي طارئ لا سمح الله.

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