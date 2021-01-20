المالكي يحذر من

2021/01/20 | 21:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان شعار دولة القانون المقبل سيكون اكمال مسيرة بناء الدولة، واستعادة هيبتها التي اسقطها الفوضويين والخارجين عن القانون".

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