بايدن يوقع على أولى مراسيمه الرئاسية

2021/01/20 | 21:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وقع الرئيس الامريكي الجديد، جو بايدن، اليوم، أولى مراسيمه الجديدة بعد نحو ساعة من تسلمه المنصب.

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