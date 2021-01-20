توقعات الطقس: انجماد ودرجات مقاربة للصفر

2021/01/20 | 21:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تشير التنبؤات الجوية إلى موجة باردة تضرب البلاد يرافقها "انجماد" في بعض المناطق، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما يقارب الصفر.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إن "خرائط الطقس تشير إلى انجماد ودرجات حرارة مقاربة للصفر المئوي هذه الليلة في مناطق البلاد الشمالية والغربية، وحول الصفر في وسط البلاد".

وأضاف، "تأثرت دول الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال السعودية الآن بهذه الموجة لذلك يرجى أخذ الحيطة والحذر".

وبيّن "ومن المتوقع أن تتعمق الموجة أكثر نحو باقي مدن البلاد صباح يوم غد الخميس، مع انخفاضها أكثر ليل الخميس وصباح الجمعة".

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