كركوك... إقامة بطولة الصداقة والسلام بخماسي الكرة

2021/01/20 | 21:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مديرية النشاط الرياضي والمدرسي/ شعبة الرياضة المدرسية وبإشراف مدير النشاط الرياضي والمدرسي منصور مذري ومسؤولة شعبة الرياضة المدرسية هيفاء هومان بطولة الصداقة والسلام لخماسي كرة القدم ( بنين ) بمشاركة منتخب تربية كركوك للمواليد (2002-2003-2004).

حيث جرت يوم الاربعاء 20/1/2021 المباراة الاولى في البطولة بين فريقي تربية كركوك واكاديمية الواسطي وانتهت بفوز فريق منتخب التربية ( 3 -10 )، وفاز فريق اكاديمية الأصدقاء على فريق شباب كركوك ( 0 - 8 ).

وبدأت منافسات البطولة التي تستمر لمدة اسبوع في القاعة المغلقة التابعة للنشاط الرياضي في المدينة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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