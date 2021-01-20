بيان من قوباد طالباني بعد تنصيب بايدن

2021/01/20 | 21:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان عن أمنيته في لو ان فقيد الامة الرئيس مام جلال كان على قيد الحياة لمشاهدة مراسيم تنصيب صديقه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال طالباني في تغريدة على حسابه في موقع تويتر مساء الاربعاء، "بعد مشاهدتي مراسيم اداء الرئيس الامريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين القانونية، أتمنى لو كان والدي على قيد الحياة ليشاهد (جو العزيز) كما كان يحلو له تسمية بايدن وهو يؤدي اليمين ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة".

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