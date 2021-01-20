المالكي: نشعر بألم كبير لفقدان هيبة الدولة على يد الفوضويين

2021/01/20 | 22:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نوري المالكي

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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شدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاربعاء، على اهمية ان لا يتكرر سيناريو انتخابات 2018 وعمليات التلاعب والتجاوز التي حصلت في وقتها، على حد قوله، مشيرا إلى ان الممارسات الانتخابية التي ادارتها الحكومة خلال الفترة من 2006 ولغاية 2014 كانت ناجحة.

جاء ذلك في كلمة له اليوم، (20 كانون الثاني 2021)، قال فيها ان "شعار دولة القانون المقبل سيكون اكمال مسيرة بناء الدولة، واستعادة هيبتها التي اسقطها الفوضويين والخارجين عن القانون".

وأضاف: اننا "نشعر بالم كبير لفقدان هيبة الدولة وحالة الوهن والضعف الذي اصاب الدولة".

وتابع المالكي: "لا نريد الفوضى في العراق ونريد دولة قوية ذات قدرة على بسط الامن وفرض القانون".

وأوضح، ان "الانتخابات مسؤولية كبيرة ومحطة مهمة لانها تمكننا من تصحيح مسار العمل الحكومي والبرلماني"، داعيا الى "الاستعداد للمشاركة الواسعة في الانتخابات والتدقيق في المرشحين الذين تقدموا للترشح في الانتخابات واختيار من هو الاصلح".

وحذر المالكي بحسب البيان، "من محاولات البعض في التأثير على خيار الناخبين من خلال اغراءهم بالمال والهبات والهدايا، معتبرا هذا الامر محاولة لاهانة الناخب وسلب ارادته".

وأكد "على اهمية ان تتمتع الانتخابات القادمة بالنزاهة والشفافية وبعيدة كل البعد عن عبث العابثين، وان لا يتكرر سيناريو انتخابات 2018 وعمليات التلاعب والتجاوز التي حصلت في وقتها، مذكرا بالممارسات الانتخابية الناجحة التي ادارتها الحكومة خلال الفترة من 2006 ولغاية 2014".

وزاد البيان، انه "بخصوص الوضع الاقليمي والمتغيرات الدولية الحاصلة قال ان ما حصل في الولايات المتحدة مؤخرا من عملية اعتداء على مبنى الكونغرس واعتراض الرئيس ترمب على نتائج الانتخابات يمثل ضربة قاصمة في جسد الديمقراطية، معربا عن امله في ان تتمكن الادارة الجديدة من معالجة المشاكل والازمات الموروثة لتغير صورة اميركا وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة والعالم".

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