محافظ البصرة: اعتقال امرأة متهمة بجرائم تسليب السيارات في المحافظة

2021/01/20 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على امرأة من قبل خلية الصقور الاستخبارية متهمة بتنفيذ جريمة تسليب سيارة (نوع تاهو) بالاشتراك مع متهم ثان مطلوب للقضاء، بعد أسبوعين من ارتكابهم الجريمة وتحت تهديد السلاح.

وقال المحافظ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خلية صقور البصرة وبناء على معلومات من مصادرها وتحرياتها الفنية الإلكترونية توصلت إلى مرتكبي عملية تسليب مواطن في تقاطع جامع الخطوة وعلى إثره تم تشكيل قوة تمكنت من اعتقال المطلوبة للقضاء (ص.



ك.



ط.



مواليد 1990 ربة بيت) بتهمة تسليب عجلة مواطن بالاشتراك مع المتهم (ي.



ع.



ر.



من مواليد 1990) في عمليتين منفصلتين وبفارق زمني لا يتجاوز الساعة الواحدة مؤكدا إحالة المتهمين للقضاء وفقا للمادة ق ع/ المادة 446 من قانون العقوبات العراقي".

ودعا العيداني مواطني البصرة للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المعلومات التي تقودها إلى المجرمين الذين يعبثون بالسلم الأهلي مشددا على أن جرائم الإرهاب والقتل وتجارة المخدرات والتسليب لن تجد أمامها طريقا غير السجن أو الإعدام".

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