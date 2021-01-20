تعرف عن مشروع المدينة الصناعية الحديثة في كربلاء وكيف ستدعم اقتصاد العراق وتوفر فرص العمل

2021/01/20 | 22:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في

العتبة الحسينية المقدسة عن مواصلة

العمل في مشروع المدينة الصناعية في

محافظة كربلاء المقدسة، مبينا أن

المشروع وصل الى مراحل انجاز متقدمة.

وقال مسؤول التنفيذ المباش

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