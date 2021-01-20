القضاء وبعثة الاتحاد الأوروبي يبحثان دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد

2021/01/20 | 22:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش مجلس القضاء الأعلى مع بعثة الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، التفاصيل الفنية لمسودة وثيقة مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات.وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “المعهد القضائي عقد في مقره اجتماعاً للتشاورات الفنية بين ممثلي مجلس القضاء الأعلى وبعثة الاتحاد الأوربي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة […]

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