الدفاع المدني يصدر 10 توصيات لمواجهة موجة البرد الحالية

2021/01/20 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

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تساقط الثلوج في السليمانية اليوم

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منذ 21 دقیقة

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اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، جملة من التوصيات والارشادات لمواجهة موجة البرد التي تؤثر على البلاد خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (20 كانون الثاني 2021)، ان "مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، اصدر توجيهاته بالاستعداد الكامل لكافة مراكز الدفاع المدني وتهيئة المعدات والاليات الاختصاصية لتكون جاهزة للتعامل مع المرتفع الجوي الحالي والتنسيق مع مختلف الدوائر الساندة لعمل الدفاع المدني بغية مواجهة الظروف الجوية المتوقعة او الطارئة خلال الأيام القادمة".

وأوضح البيان، ان "هذه التوجيهات تأتي بعد تلقي الاشعارات من هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي بتأثر البلد بمرتفع جوي ترافقه كتله هوائية باردة وتساقط للامطار والثلوج".

وأكد مدير الدفاع المدني بحسب البيان، "على كافة الإخوة المواطنين بالالتزام بوصايا وارشادات الدفاع المدني للتقليل من اثار المرتفع الجوي الذي سيؤثر بشكل عام على بلدنا العزيز وحسب الآتي:

1- الإلتزام بعدم تحميل الطاقة الكهربائية باحمال أكثر من الحد المقرر واستخدام المدافئ النفطية بدلا من المدافئ الكهربائية.

2- الانتباه إلى المدافئ النفطية ومراقبة الأطفال وضرورة اطفاءها عند النوم وابعادها عن السنائر والاثاث وعدم تسخين الطعام او الماء عليها.

3- التأكد من نظام تصريف المياه في المنازل خشية حصول الطوفان وخشية ارباك العائلة واضطرار خروجها خارج المنزل.

4- التأكد من الأغراض الزائدة على اسطح المباني لاسيما منها خفيفة الوزن لامكانية تاثرها بالرياح وتطايرها وتسببها بحصول الاصابات.

5- الحذر الشديد عند القيادة لاسيما في الطرق الخارجية ومراعاة كافة اجراءات السلامة الخاصة بالسيارات.

6- تقليل الحركة والبقاء في المنازل خصوصا في المناطق إلتي ستشهد تساقط للثلوج قدر المستطاع ولاسيما وقت ذروة المرتغع الجوي.

7- متابعة النشرات الجوية باستمرار وخلال أيام المرتفع الحوي.

8- إرتداء الملابس المناسبة ان كان لابد الخروج من المنازل تجنبا لنزلات البرد

9- الاكثار من شرب السوائل الدافئة والحساء لزيادة طاقة الجسم وتدفئته.

10- ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني ومن مختلف الخطوط والشبكات للتبلبغ عن أي طارئ لا سمح الله".

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