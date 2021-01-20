القضاء وبعثة الاتحاد الأوربي يبحثان دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد

2021/01/20 | 22:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ناقش مجلس القضاء الأعلى مع بعثة الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، التفاصيل الفنية لمسودة وثيقة مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات. وذكر إعلام القضاء في بيان، أن “المعهد القضائي عقد في مقره اجتماعاً للتشاورات الفنية بين ممثلي مجلس القضاء الأعلى وبعثة الاتحاد الأوربي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق على مسودة وثيقة مشروع والتي حملت عنوان (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية)”. وأضاف، أن “الجلسة تضمنت ستة مواضيع ناقش فيها القاضي جاسم محمد عبود رئيس هيأة الإشراف القضائي موضوع قدرات واحتياجات هيأة الإشراف القضائي”.وأشار الى أن “القاضي […]

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