محدث.. أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 26 دولاراً عند التسوية

2021/01/20 | 22:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب باكثر من 26 دولاراً عند تسوية جلسة اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة، بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

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