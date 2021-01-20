ماكرون يرحب بعودة واشنطن إلى اتفاقية باريس للمناخ

2021/01/20 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي الجديد جو بايدن بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، فيما رحب بعودة واشنطن الى اتفاقية باريس للمناخ.

وكتب ماكرون على "تويتر": "أرحب بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ: أهلا بكم من جديد!".

وأضاف: "جميعا سنكون قادرين على مواجهة تحديات عصرنا بنجاح..



معا سنتمكن من تغيير الوضع المناخي بالعمل من أجل كوكبنا".

وجرت في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

المصدر: RT

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