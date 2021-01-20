2021/01/20 | 22:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/الانبار..

افاد مصد امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الاربعاء، بالاستيلاء على مطبخ لإرهابي داعش بعملية اقتحام موقع ارتكاز للتنظيم الاجرامي في المناطق الغربية.

وذكر المصدر لـ/ المعلومة/ ان “القوات الامنية شرعت بعملية اقتحام موقع ارتكاز لعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق عمق صحراء الانبار الغربية باتجاه قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها الاستيلاء على مطبخ لعناصر التنظيم الاجرامي”.

واضاف ان “القوات الامنية عثرت اثناء عملية تفتيش المطبخ على قناني غاز ومواد غذائية ومبردات فضلا عن مواد ومستلزمات للطبخ”، مبينا ان “عناصر التنظيم الاجرامي عملت مصائد حول الموقع من خلال تفخيخه الا ان يقظة القوات الامنية حالت دون ذالك وتمكنت من ابطال مفعول العبوات الناسفة دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية”.

يشار الى ان القوات الامنية كثفت خلال الفترة الحالية من عمليات اقتحام مواقع ارهابي داعش في المناطق الصحراوية “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تستولي على مطبخ لإرهابي داعش في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تستولي على مطبخ لإرهابي داعش في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).