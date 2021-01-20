الصين تعلن فرض عقوبات على بومبيو ومسؤولين في إدارة ترامب

2021/01/20 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت الصين، الأربعاء، فرض عقوبات على نحو 30 مسؤولا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو؛ لانتهاكهم ”سيادتها“.وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صدر فيما كان جو بايدن ينصّب رئيسا في واشنطن: ”قررت الصين فرض عقوبات على 28 شخصا انتهكوا بشكل خطير السيادة الصينية“.

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