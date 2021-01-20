بالوثيقة.. مستشفى في نينوى يخاطب دائرة الصحة بعد تكرار وفيات أثناء التخدير

2021/01/20 | 22:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى خاطب مستشفى الجمهوري التعليمي في محافظة نينوى، الأربعاء، دائرة صحة المحافظة بشأن حوادث الوفيات اثناء التخدير الخاص بإجراء العمليات الجراحية. وذكرت وثيقة صادرة عن المستشفى المذكور، تلقى “النور نيوز” نسخة منها، إنه “بالنظر لتكرار حالات الوفاة اثناء التخدير في المستشفيات الحكومية والأهلية، يرجى التفضل بالموافقة على اصدار إعمام إلى كافة المستشفيات الحكومية …

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