بجهد ذاتي:شرطي في كربلاء يزين جدران المراكز الصحية والمدارس بلوحات ورسومات فنية ..صور

2021/01/20 | 22:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام المفوض احسان عبد الله المنسوب الى

فوج حفظ القانون في شرطة كربلاء بجهود

ذاتيه برسم لوحات فنية على جدران عدد من

المراكز الصحية والمدارس الامر الذي

ينعكس ايجابيا على نفسية المراجعين

للمراكز الصحية و

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