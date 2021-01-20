2021/01/20 | 22:41 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن يتجه إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول

الرؤساء السابقون بوش وكلينتون واوباما يرافقون الرئيس بايدن الى قبر الجندي المجهول

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